Adventsmeditation in der Klinikkapelle

Die evangelische und katholische Klinikseelsorge am Universitätsklinikum Homburg lädt auch in diesem Jahr zur „Musikalischen Adventsmeditation“ ein. Diese finden in der Kapelle des Uniklinikums (Gebäude 51) immer freitags, 15 Uhr, statt. Von red