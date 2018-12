Wie Patrick Emser vom städtischen Baubetriebshof (BBH) mitteilt, hat sich an den Touren für Restmüll-, Papier- und Biomülltonnen sowie für gelbe Säcke nichts geändert; es bleibt bei den bisherigen Regelungen. Er appelliert noch einmal an alle Einwohnerinnen und Einwohner, ihre Mülltonnen am Abfuhrtag um 6 Uhr mit dem Griff zur Straße an den Straßenrand zu stellen, auch wenn die Tonnen erfahrungsgemäß immer etwas später geleert werden.

Die Verlegung der Abfuhrtermine wegen Feiertagen oder ähnlichen Anlässen ist im Kalender berücksichtigt und eingearbeitet. Für die im Straßenverzeichnis zum Abfuhrplan mit einem Sternchen gekennzeichneten Straßen gilt weiterhin die Abfuhrregelung bei der Restmüllabfuhr laut dem Schreiben vom 16. Dezember 2015. Emser weist auch darauf hin, dass der Abfuhrplan weitere Informationen zum Wertstoff-Zentrum Homburg „Am Zunderbaum“, zur Sperrmüllabfuhr, zu den Terminen zur Abfuhr von schadstoffhaltigen Stoffen beim Ökomobil sowie zur Abnahme von Grünschnitt enthält. Die gelben Säcke werden von der Firma Paulus, Telefon (0 68 97) 85 60 00 abgefahren. Die Papiertonnen werden von der Firma Jakoby, Telefon (0 68 41) 7 90 11 geleert.