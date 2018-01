später lesen Baustelle Ab Montag neue Baustelle in der Saarbrücker Straße Teilen

Twittern







Am kommenden Montag, 15. Januar, wird mit der Einrichtung des dritten Bauabschnittes in der Saarbrücker Straße begonnen, wie die Stadtwerke Homburg mitteilen. Die Baustelle beginnt auf Höhe der Tankstelle und endet in der Beeder Straße. Die Beeder Straße wird in Richtung Industriegebiet zur Einbahnstraße. Von der Saarbrücker Straße kommend und von der Richard-Wagner-Straße ist keine Einfahrt in die Beeder Straße möglich. Es kann nur noch von der Beeder Straße kommend in die Saarbrücker Straße abgebogen werden. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Von red