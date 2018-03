später lesen Stadtwerke Ab heute neue Baustellen der Stadtwerke Teilen

Am heutigen Montag errichten die Stadtwerke Homburg eine Baustelle in Beeden in der Straße An der Kiesgrube. Auf beiden Seiten im Bereich des Gehweges erfolgt die Erneuerung der Stromkabel sowie die Sanierung und Umhängung von Elektro-Netzanschlüssen. Im Rahmen dieser Baumaßnahme werden auch Lichtwellenleiter-Leerrohre verlegt und die Hausanschlüsse umgehängt oder wenn notwendig erneuert. Die Erneuerung der Hausanschlüsse ist für Stadtwerke-Kunden kostenfrei. Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis Anfang Oktober. Von red