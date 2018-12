Mitglied der SPD ist Wack schon fast 40 Jahre und hat den Ortsverein Reinheim in den 70er Jahren mitgegründet und mit aufgebaut. Diesen Ortsverein hat er dann ab 1987 bis 2018 als Vorsitzender geführt und in 31 Jahren Vorsitz natürlich maßgeblich geprägt. „Es war eine Zäsur für den Ortsverein aber auch für unseren Gemeindeverband, aber ich freue mich, dass wir mit Andreas Langholz einen tatkräftigen und engagierten Nachfolger gefunden haben“, bemerkte der Gemeindeverbandsvorsitzende Michael Clivot.

Bereits im ersten Jahr seiner Partei-Mitgliedschaft wurde Wack in den Ortsrat Reinheim gewählt dem er bis 2010, also auch insgesamt 31 Jahre, angehörte und ab 1994 bis heute gehörte er der SPD-Fraktion im Gemeinderat an. Im nächsten Jahr wird Karl-Heinz Wack nicht mehr für den Gemeinderat antreten und dann auf fast 40 Jahre kommunalpolitisches Engagement zurückblicken können.

Auch in Vereinen war Karl-Heinz Wack über viele Jahre sehr aktiv. Michael Clivot hob ganz besonders sein Engagement beim TC Reinheim hervor, dessen Vorsitzender er auch ganze zehn Jahre war und heute die Ehrenmitgliedschaft trägt.