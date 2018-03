Am Montag, 19. März, beginnt um 17 Uhr in der Mauritius-Kirche in Rubenheim der Stationenweg in der österlichen Bußzeit. Danach geht’s über den Heideweg zur St. Barbara Kirche in Herbitzheim. Auf dem Weg wird bei mehreren Stationen in der Natur innegehalten. Mit Psalmgebeten, Impulsen und Liedern ermutigen sich die Teilnehmer gegenseitig auf dem Weg zur Osterfreude.