Sprechstunden bei der Versicherungsältesten

Die Versichertenälteste der Deutschen Rentenversicherung, Rosi Müller-Hau bietet am heutigen Donnerstag, 5. April, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr im Gersheimer Rathaus Sprechstunden an. Terminvereinbarungen sind unter Telefon (0 68 43) 801-106 erforderlich. Den Versicherten in der Rentenversicherung wird damit Gelegenheit gegeben, sich beraten zu lassen. Die Versicherungsunterlagen, ein gültiger Ausweis, Familienstammbuch, sowie die Krankenversichertenkarte sind zu dem Sprechtag mitzubringen, teilt die Gemeinde mit.