Am heutigen Mittwoch, 20. März, findet um 15 Uhr im Kulturhaus in Gersheim eine Seniorenmesse statt. Es schließt sich ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen an. Wer den Fahrdienst in Anspruch nehmen möchte, kann sich bei Maria Anna-Harz, Telefon (06843) 415, oder Heike Oswald, Telefon (06843) 83 89, melden.