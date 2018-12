später lesen Gottesdienst Gottesdienst für Senioren im Abbé-Stock-Heim Teilen

Am Dienstag, 4. Dezember, wird um 14.30 Uhr im Abbé-Stock-Heim in Reinheim eine Seniorenmesse gefeiert. Nach dem Gottesdienst wird Kaffee und Kuchen angeboten. Wer den Fahrdienst in Anspruch nehmen möchte, meldet sich bei Marlene Becker, Telefon (0 68 43) 15 05, oder Annerose Anna, Telefon (0 68 43) 87 53. red