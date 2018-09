Die Fahrzeugverkleidung sowie die Scheiben wurden durch den Täter erheblich beschädigt. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde bereits am vergangenen Donnerstag zwischen 15.45 und 20.05 Uhr an einem in der Bliesgaustraße in Blieskastel geparkten Ford Fiesta der linke Außenspiegel abgefahren. Der Unfallverursacher brauste einfach davon.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Blieskastel unter Telefonnummer (0 68 42) 92 70 entgegen.