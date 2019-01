später lesen Bliesdalheim/Rubenheim Jugendwehr holt die Christbäume ab Teilen

Twittern







Am Samstag, 12. Januar, sammeln die Jugendfeuerwehren in Bliesdalheim und Rubenheim ausgediente Weihnachtsbäume ein. Die Bäume sollen ab 10 Uhr am Fahrbahnrand liegen. Sie werden kostenlos abgeholt und entsorgt.