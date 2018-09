später lesen Herbitzheim Arbeitskreis bietet „faire Waren“ an Teilen

(red) Der Arbeitskreis „fairer“ Handel bietet an der Kirche in Herbitzheim am Sonntag, 23. September, 10 Uhr, wieder Waren aus fairem Handel an. Unterstützt werden aus dem Erlös Kleinbauern und ihre Familien in den Entwicklungsländern. Von red