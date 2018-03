später lesen Reinheim Die neue Kita St. Markus wird am Samstag eröffnet Teilen

Twittern







Am Samstag, 24. März, findet die Eröffnungsfeier der neuen Kindertagesstätte St. Markus Reinheim statt. Sie beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Einrichtung in der Straße Am Staaten 27a in Reinheim. Mit dabei sind Pastoralreferent Klaus Scheunig vom Träger, der katholischen Pfarrei Heilig Kreuz Gersheim, sowie Claudia Frangart und Carmen Huth, die die Feier musikalisch begleiten. Es schließt nach einem kleinen offiziellen Teil die Auslobung einer reichhaltigen Tombola an. Dabei sind rund 700 Preise zu gewinnen, die von vielen Menschen zusammengetragen wurden. Von Wolfgang Degott