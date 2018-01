später lesen Niedergailbach Die Lehmkaulhütte ist wieder angesagt FOTO: Wolfgang Degott FOTO: Wolfgang Degott Teilen

Die nun endgültig fertig gestellte behindertengerechte Toilettenanlage im Freizeitgelände Lehmkaulhütte in Niedergailbach stellt einen Quantensprung dar. Wie Ortsvorsteher Martin Vogelgesang bei der Abnahme der Arbeiten feststellte, hat sich die Buchungszahl, nachdem die Toilette schon Ende Sommer benutzbar geworden war, merklich erhöht. Insgesamt waren es rund 30 Buchungen, die etwa 300 Besucher in die Anlage brachten. „Waren es in den letzten Jahren nur noch wenige Interessenten aus Niedergailbach gewesen, so ist die Zahl um rund 50 Prozent gestiegen“, so Vogelgesang. In 14-monatiger Bauzeit sei nun ein massiver Bau mit einer Grundfläche von 4,50 mal 3,50 Meter erstellt worden, in den Toilette, Urinal, Waschbecken integriert wurden, die barrierefrei erreichbar sind. Zudem bestehen jetzt Kühl- und Lagermöglichkeiten. Auch wurde durch eine 220 Meter lange Horizontalbohrung zum Ortsrand Niedergailbachs auch die Stromversorgung hergestellt. „Wir haben hier jetzt alles, was das Herz begehrt und besitzen mit dem Arrangement, zu dem auch noch eine Hütte und ein Grillplatz gehören, ein Alleinstellungsmerkmal“, freut sich der Ortsvorsteher, der die Bauleitung des Vorhabens hatte. Von Wolfgang Degott