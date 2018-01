red

Die VHS lädt für den heutigen Donnerstag um 19 Uhr zu einem Dia-Vortrag über Südengland in die Gesamtschule Gersheim, Schulstraße 32, Cafeteria ein. In Überblendtechnik stellt Eberhard Kühler den Süden Englands vor. Von den Kreidefelsen an der Nordsee bei Dover bis zu den Klippen am Atlantik bei Land’s End führt der Vortrag. Alle sind eingeladen, der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.