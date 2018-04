Am Freitag, 6. April, findet ab 19 Uhr im Generationentreff in Niedergailbach ein Dämmerschoppen statt. Um das Leitungsteam Johanna und Edith Rauch, Ladi Wyniarskyij, Wolfgang Freier, Norbert und Bernhard Oberinger bietet die Küche neben den bekannten Leckereien auch Bärlauchspezialitäten an.