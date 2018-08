Gesucht sind schöne Bauernhäuser

Eigentümer vorbildlich, originalgetreu gestalteter Häuser sollen für ihr Engagement ausgezeichnet werden. Zugleich wird generell angeregt und motiviert, regionaltypische Bausubstanz zu erhalten und zu pflegen. Dem Landentscheid geht noch eine Kreisauswahl voraus.

Im Saarpfalz-Kreis wurden vier Bauernhäuser angemeldet. Die Kreisjury unter Leitung von Dr. Bernhard Becker, Fachbereich Kultur und Heimatpflege (Saarpfalz-Kreis), besichtigte diese in der vergangenen Woche und meldete dann zwei Häuser für den Landesentscheid: Alice und Günter Agné in Herbitzheim sowie Marlies Nagel in Bliesdalheim. Die Landesjury wird Ende September erwartet, wie der Saarpfalz-Kreis abschließend mitteilt.