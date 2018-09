Reinheimer „Kürbis-Mann“ mit reicher Ernte

Seit gut einem Jahrzehnt baut der ehemalige Lokführer, der liebevoll der „Kürbis-Mann“ genannt wird, dieses Herbstgemüse an. Rauch über seine Erfolgsgeheimnisse: „In die Erde muss guter französischer Kuhmist gemischt werden. Dann ordentlich Wasser drauf. Und meine Kürbisse bekommen Streicheleinheiten“, so der Gärtner über sein Erfolgsrezept. Vor seinem Haus aufgereiht hat er seine Kürbisse nicht zuletzt, damit auch Spaziergänger und Radfahrer sich am Anblick freuen können. So teilt Rauch seine Freude alle Jahre wieder mit vielen anderen Menschen.