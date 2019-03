Die Löscharbeiten seien nach rund 15 Stunden immer noch in Gang, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Angaben zur Brandursache oder zur Schadenshöhe konnte er nicht machen.

Das Feuer in dem Wohn- und Gewerbegebiet war bereits am Dienstagnachmittag ausgebrochen. Zunächst fing in einer Firma ein Lager mit Kunststoffgranulat Feuer. Anschließend griffen die Flammen auf ein zweites Unternehmen über, in dem Buntmetalle verarbeitet werden, wie die Polizei berichtete. Verletzt wurde niemand. Gefährliche chemische Stoffe traten nach Polizeiangaben nicht aus.

FOTO: Till Hurst

Mehrere Gebäude wurden evakuiert. Bewohner mussten die Nacht in einer Notunterkunft verbringen. Im Laufe des Tages werde geprüft, ob sie in ihre Häuser zurückkehren dürften, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr richtete ein Bürgertelefon ein.