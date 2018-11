später lesen Diebstahl Teile von abgesperrtem Fahrrad vor Haus gestohlen Teilen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden Teile eines Fahrrades entwendet, das an einem Fahrradständer neben einem Wohnanwesen in der Entenmühlstraße in Homburg abgestellt und abgeschlossen war. Von red