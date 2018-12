Die Trennung der Eltern ist meist mit weit reichenden Veränderungen für die ganze Familie verbunden. Für die Kinder ist sie häufig ein sehr belastendes Ereignis. Viele empfinden Wut, Trauer oder schämen sich. Manche haben Angst, einen Elternteil für immer zu verlieren oder glauben, dass sie schuld an der Entwicklung seien. Auch Kinder, die keine besonderen Reaktionen zeigen, können schwer unter der Situation leiden. Sie brauchen Unterstützung und Zeit, um mit dem inneren „Chaos“ und der äußeren „Unordnung“ zurechtzukommen. Zur besseren Bewältigung der oft schwierigen Familiensituation hat die psychologische Beratungsstelle des Saarpfalz-Kreises deshalb ein Gruppenangebot für Kinder im Alter zwischen neun und zwölf Jahren im Programm. Die Gruppe nähert sich dem Thema spielerisch an und will folgende Ziele erreichen: Die Kinder erleben lassen, dass andere von ähnlichen Situationen betroffen sind und sie mit ihren Erfahrungen nicht alleine stehen. Den Kindern helfen, ihre Gefühle zu verstehen und ihnen Ausdruck zu verleihen. Die Kinder bei der Entwicklung konstruktiver Bewältigungsstrategien unterstützen. Geleitet wird die Gruppe von der Diplom-Psychologin Elke Desgranges und dem Diplom-Sozialarbeiter Christian Eckhardt-Schug, wie es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung weiter heißt.

Ab Montag, 11. Februar, finden 15 Gruppentreffen wöchentlich jeweils montags von 15.30 bis 17 Uhr in der psychologischen Beratungsstelle des Saarpfalz-Kreises, Am Forum 3, in Homburg statt. Anmeldeschuss ist am Montag, 28. Januar.

Infos und Anmeldung: Sekretariat der psychologischen Beratungsstelle des Saarpfalz-Kreises, Telefonnummer (0 68 41) 1 04 80 85 oder per E-Mail unter: psych-beratungsstelle@

saarpfalz-kreis.de.