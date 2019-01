später lesen Diebstahl Überraschung für Autofahrer am Neujahrsmorgen Teilen

Eine böse Überraschung für einen Bexbacher Autofahrer am Neujahrsmorgen: gegen 5 Uhr wurden laut Polizei aus seinem grauen Peugeot 206, der vor einem Anwesen in der Efeustraße in Bexbach geparkt war, die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und ein schwarzer Ledergeldbeutel der in der Mittelkonsole lag, entwendet.