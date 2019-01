später lesen Wertstoffzentrum Diebe unterwegs im Wertstoff-Zentrum Teilen

Im Tatzeitraum von Donnerstag, 27. Dezember, 17 Uhr bis Freitag, 28. Dezember, 11 Uhr ereignete sich ein Einbruchsdiebstahl in das Wertstoff-Zentrum in Homburg am Zunderbaum. Bislang unbekannte Täter überstiegen laut Polizei den Zaun des umfriedeten Geländes und stahlen mehrere Altbatterien. Von red