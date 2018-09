später lesen Bierbach Die KVHS beginnt mit einem neuen Yoga-Kurs Teilen

Die Kreisvolkshochschule in Blieskastel bietet einen Yoga-Kurs an. Er findet unter Leitung von Elisabeth Kitzing in der Schulturnhalle in Bierbach statt und beginnt am Freitag, 28. September. red