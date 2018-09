später lesen Blieskastel Yoga der kleinen Schritte erlernen Teilen

Twittern







Die Yogaschule Michael Meyer in Blieskastel veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Katholischen Erwachsenenbildung Saarpfalz (KEB) und dem Frauenbüro Blieskastel am Dienstag, 4. September, 19 Uhr, unter dem Titel „Atmung und Bewegung im Yoga der kleinen Schritte“ einen kostenfreien Workshop. red