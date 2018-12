später lesen Aufbau für Christkindmarkt Der Wochenmarkt wird morgen verlegt Teilen

Aufgrund der Aufbauarbeiten für den Christkindmarkt wird der Wochenmarkt in Blieskastel am Donnerstag, 6. Dezember, vom Paradeplatz auf den Parkplatz am Kreisel in der Bahnhofstraße verlegt. Wie in der Vergangenheit wird an diesem Tag der Nikolaus den Wochenmarkt besuchen und kleine Geschenke an die Besucher verteilen. red