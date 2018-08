später lesen Biesingen In Biesingen wird der lauteste Traktor gekürt Teilen

An diesem Samstag, 1. September, geht in Biesingen das beliebte Traktortreffen in die achte Auflage. Dazu erwarten die Traktorenfreunde Biesingen ab 14 Uhr am Festplatz, Ende Münchwiesenstraße, wieder Besitzer alter Landmaschinen der näheren und weiteren Umgebung, um den Besuchern Technik, Optik und Akustik der Agrartechnik des vergangenen Jahrhunderts näher zu bringen.