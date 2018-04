Wie man Obstbäume im Frühjahr schneidet

Am Samstag, 14. April veranstaltet der Obst- und Gartenbauverein Niederwürzbach einen Kursus zum Frühjahrsschnitt von Obstbäumen. Die Teilnehmer treffen sich um 14 Uhr an der Brennerei gegenüber von Gartenbau Zeller. Der Kurs steht unter Leitung von Erwin Kattler aus St. Ingbert. Im Anschluss besteht bei einem gemütlichen Umtrunk in der Brennerei die Möglichkeit zum Fachsimpeln und zum lockeren Gespräch. Auch Nicht-Mitglieder sind willkommen. Ein Kostenbeitrag wird nicht erhoben.