In der Nacht zum Mittwoch, 5. Dezember, wurde in der Straße Im Dorf in Biesingen ein geparkter weißer Citroën mit Homburger Kreiskennzeichen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. An der Beifahrertür und dem Kotflügel vorne rechts wurden lange, bis auf die Grundierung reichende Streifen in den Lack geritzt, wie die Polizei mitteilt. red