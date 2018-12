Das Sortiment umfasst Geschenk- und Weihnachtsartikel, Haushaltswaren, Dekoartikel, Tischwäsche, Unterwäsche, von Hand gestrickte Strümpfe, Mützen und Schals, Lederwaren, Modeschmuck, Schuhe, Textilien und Süßigkeiten. In der historischen Markthalle im Rathaus I werden selbst gebackener Kuchen sowie gelegte Brötchen und Kaffee zugunsten des Vereins Hilfe für Indien verkauft.

Die Stadtverwaltung bittet alle Fahrzeughalter, die ihre Fahrzeuge normalerweise im vorgenannten Bereich über Nacht abstellen, am Vorabend des Markttages einen anderen Stellplatz aufzusuchen. Parkplätze stehen an der Villa Hauck, vor dem Rathaus II, in der Bahnhofstraße und in der Florianstraße zur Verfügung. Es wird darauf hingewiesen, dass Fahrzeuge, die am Markttag ab 5 Uhr im Marktbereich vorgefunden werden, kostenpflichtig abgeschleppt werden müssen. Die Bevölkerung von Blieskastel und Umgebung ist zum Besuch des Weihnachtsmarktes eingeladen.

Infos zum Weihnachts-Krammarkt bei Bärbel Kunz, Tel. (0 68 42) 926-13 03, E-Mail an baerbel.kunz@blieskastel.de.