Waldspaziergang mit Naturführer

Einen Waldspaziergang mit Natur- und Landschaftsführer Franz Stolz bietet die Stadtverwaltung Blieskastel an diesem Sonntag, 18. März, an. Bei der rund zweistündigen Tour rund um die Mediclin-Bliestal-Kliniken in Lautzkirchen steht nicht nur das Naturerlebnis im Vordergrund. Stolz wird seinen Gästen Wissenswertes über Geschichte, Geologie und Ökologie dieses Naturraumes vermitteln. Treffpunkt ist um 14 Uhr an den Mediclin-Bliestal-Kliniken, Haus A. Die Teilnahme ist kostenlos.