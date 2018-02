Verlorener Stein beschädigt Pkw

Am Mittwochnachmittag ist ein Audi-Fahrer auf der B 423 zwischen Aßweiler und Erfweiler-Ehlingen über einen Stein gefahren und hat sich die Ölwanne beschädigt. Den Stein stammte vermutlich aus der Ladung eines anderen Fahrzeugs. Da der Audi-Fahrer noch rund 600 Meter weiter fuhr, verursacht er eine Ölspur, für deren Beseitigung eine Firma beauftragt wurde. Hinweise zum Verlierer des Steines an die Polizei in Blieskastel, Tel. (06842) 9270.