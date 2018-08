später lesen Polizeibericht VW Kombi wurde in Bierbach beschädigt Teilen

Eine Unfallflucht meldet die Polizei Blieskastel aus Bierbach. Demnach wurde am Dienstag zwischen 19.30 und 20.20 Uhr in der Pfalzstraße ein silberner VW Kombi, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war, von einem anderen Verkehrsteilnehmer im Vorbeifahren beschädigt. red