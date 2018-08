später lesen Sachbeschädigung Unbekannter wütet auf Kinderspielplatz FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

(aub) Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag, 14. August auf Mittwoch, 15. August auf einem Spielplatz in Bliesmengen Bolchen gewütet. Wie die Polizei Homburg mitteilte, warf der bislang unbekannte Täter in der Ritterstraße mehrere Holzelemente eines Zaunes zum Kinderspielplatz gegenüber der Bliestalhalle um und beschädigte diese.