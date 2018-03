Tourismus-Saison im Biosphärenreservat beginnt

Die Tourist Info und Infostelle des Biosphärenreservat Bliesgau in Blieskastel erwacht aus der Winterruhe und bietet ab Freitag, 30. März, wieder erweiterte Öffnungszeiten an. Insbesondere am Wochenende, sowie an Feiertagen freuen sich Monika Link, Heike Welker und Siegfried Heß auf Ihren Besuch. Gäste erhalten dort Informationen über touristische Sehenswürdigkeiten in der Region und das Biosphärenreservat. Als Ergänzung zu dem kostenlosen Informationsmaterial können zum Beispiel auch Wanderkarten und Radtourenplaner käuflich erworben werden. Als besonderes Highlight lädt der Ausstellungsraum zum Biosphärenreservat Bliesgau mit Hörstation und Kinoraum Besucher ein sich über das Reservat zu informieren. Zusätzlich wird auch am Wochenende die Möglichkeit geboten, regionale Produkte aus dem Biosphärenregal zu erwerben, wie die Blieskasteler Stadtverwaltung abschließend mitteilt.

Öffnungszeiten: montags, dienstags 8.30-12 Uhr und 13.30-15.30 Uhr, mittwochs 8.30- 12 Uhr, donnerstags 8.30-12 Uhr und 13.30-18 Uhr, freitags 8.30-15 Uhr, samstags, sonntags, feiertags 11-15 Uhr.