später lesen Webenheim Teddys spenden verletzten Kindern Trost FOTO: Hans Hurth FOTO: Hans Hurth Teilen

Twittern







Zum siebten Male hat die Bliesgau-Garage Blieskastel dem DRK-Kreisverband St. Ingbert 65 sogenannte Tröster-Teddys gespendet. Die steril verpackten Stofftiere kommen in den Rettungswagen des Kreisverbands zum Einsatz, wenn Kinder nach Not- oder Unfällen in eine Klinik transportiert werden müssen. „Im Krankenwagen sind die Kinder meist unruhig, da kann der Tröster-Teddy, den sie natürlich behalten dürfen, für Beruhigung sorgen“, weiß Michael Grill von der Rettungswache Mandelbachtal. „Sehr hilfreich sind die Schmusetiere bei Unfällen, an denen kleine Kinder beteiligt sind. Die kleinen Tiere können über den ersten Schock, über Schmerzen oder Angst hinweghelfen und auch die Verarbeitung des Geschehens unterstützen“, erklärt DRK-Kreisgeschäftsführer Roland Engel. „Die niedlichen Tröster werden in den Fahrzeugen der Rettungswachen Blieskastel, Gersheim, Mandelbachtal und St. Ingbert verteilt, wobei in St. Ingbert der größte Bedarf besteht“, hat Roland Engel ausgemacht. Von Hans Hurth