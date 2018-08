später lesen Blieskastel Dienststellen ändern Öffnungsszeiten Teilen

Twittern







Das Standesamt Blieskastel und die Rentenstelle haben am Donnerstag, 30. August, nur am Vormittag geöffnet. Die beiden Dienststellen im Rathaus I, Paradeplatz 5, sind an diesem Tag in der Zeit von 8.30 bis 12 Uhr für Kunden da. red