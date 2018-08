„Frau Sonne“ klärte über die UV-Strahlen auf

Unter dem Motto „Gesunder Sonnenspaß für Kinder“ nahm die Kita St. Hubertus Niederwürzbach an einem Projekt der Saarländischen Krebsgesellschaft teil, das zum Ziel hatte, schon früh dem Hautkrebs vorzubeugen. Veronika Schomas, von den Kindern „Frau Sonne“ genannt, leitete das Projekt. Zunächst wurden Eltern und Erzieherinnen informiert und neben Leiterin Nicole Berger erklärte sich Melanie Zymberi bereit, als Sonnenschutzbeauftragte zu fungieren.

„Es ist wichtig, dass man schon früh anfängt und den Kindern spielerisch verdeutlicht, warum und wann sie sich vor Sonne mit Sonnencreme und Sonnenhut schützen sollen. Es ist auch wichtig, dass das Eincremen zum täglichen Ritual bei entsprechendem Wetter wird, das steigert den Lerneffekt“, beschreibt Kita-Leiterin Nicole Berger den praktischen Hintergrund des Projektes. Mithilfe einer Puppe, die verschiedene Kopfbedeckungen und Kleidungen trug, begeisterte „Frau Sonne“ die Kinder vom Krippen- bis zum Vorschulalter. Der pädagogische Ansatz, Eltern und Kinder zu schulen, gelang. Am Kita-Eingang hängt Melanie Zymberi jeden Tag den UV-Index aus. So wissen Eltern und Kinder, welcher Schutz angebracht ist. An jedem Tag wird die eigene Sonnencreme benutzt, wenn es nach draußen zum Spielen geht. Und die Kinder erinnern sich gegenseitig daran, wenn sich jemand nicht eingecremt hat. Natürlich wird bei Sonnenschein eine Kopfbedeckung getragen.

Letztlich kam „Frau Sonne“ erneut in die Kita, um zu überprüfen, ob die Kinder und ihre Kita das Zertifikat für „aktive Bemühungen im Sonnenschutz“ bekommen können. Fragen waren: Wann darf ich nur im Schatten spielen und um wie viel Uhr soll ich überhaupt nicht in die Sonne gehen? Wann muss ich mich eincremen und welche Kopfbedeckung hilft mir? Im gemeinsamen Kreis mit „Frau Sonne“ waren Sonnencremes und verschiedene Kopfbedeckungen ausgebreitet, mit deren Hilfe sie zeigte, wie man Augen, Kopf und Haut vor schädlichen Sonnenstrahlen schützt. Mit Bravour bestanden die Kinder ihre Prüfung. Deshalb bekam die Kita das Zertifikat „Sonnengeschützter Kindergarten“, wie die Kindertagesstätte abschließend mitteilt.