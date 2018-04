später lesen Seniorenwanderung Senioren wandern am Glashütter Weiher Teilen

Twittern







Die Ortsgruppe Blieskastel des Pfälzerwald-Vereins lädt am Mittwoch, 11. April, zur Seniorenwanderung rund um den Glashütter Weiher in Rohrbach ein. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr an der Florian-/Bahnhofstraße in Blieskastel. Start- und Zielpunkt der acht Kilometer langen Tour ist die Edelweisshütte, wo auch eingekehrt wird. Wanderführerin ist Monika Fischer.