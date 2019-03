Die Vorfahren mit ihren Stärken, ihren Verletzungen, ihrem Lebensstil, ihren Vorlieben und Merkwürdigkeiten haben prägend auf das eigene Leben eingewirkt. Im Seminar nehmen die Teilnehmer das persönliche Herkunfts-/Gegenwartssystem in den Blick. So kann sich die Chance eröffnen, Belastendes, das in der eigenen Familiengeschichte verborgen liegt, zu verabschieden, wie auch Förderliches, das seinen Ursprung in der Familie hat, als Kraftquelle zu nutzen. In ersten Schritten kann es möglich werden, dass der Einzelne in seiner heutigen Lebenssituation vermehrt zu persönlicher Klarheit und Eigenständigkeit findet. Geleitet wird das Seminar vom Religionspädagogen, Psychodrama-Leiter und Familiencoach Volker Ruffing. Kostenbeitrag: 50 Euro.

Anmeldung bei der KEB unter Tel. (06894) 963 05 16 oder Mail: kebsaarpfalz@aol.com.