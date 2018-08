Fünfköpfige Schlägertruppe wütet auf Dorffest in Erfweiler-Ehlingen

Wie die Polizei in Blieskastel mitteilt, kam es in der Nacht von Samstag, 25. August, auf Sonntag, 26. August, gegen 2 Uhr auf dem Dorffest in Erfweiler-Ehlingen zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines jungen Mannes, welcher laut Zeugenangaben von fünf Männern südländischen Aussehens niedergeschlagen worden sein soll. Zudem kam es nach Polizeiangaben zu Auseinandersetzungen mit zwei weiteren Geschädigten. Bislang konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Die Schlägerei muss von einer Vielzahl an Gästen beobachtet worden sein.

Täterhinweise zu der Personengruppe, welche aus dem Bereich St. Ingbert kommen soll und ausschließlich aus jungen Männern bestand, an die Polizei Blieskastel, Telefon (0 68 42) 92 70.

(aub)