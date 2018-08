später lesen Sachbeschädigung Schaufensterscheibe ging zu Bruch FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Twittern







Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag, 19. August, in der Zeit zwischen 3 Uhr und 5.30 Uhr, die Schaufensterscheibe eines Hutgeschäfts in der Blieskasteler Innenstadt beschädigt.