Am Dienstag wurde auf dem Parkplatz in der Florianstraße in Blieskastel ein geparkter weißer Audi zwischen 9 und 13 Uhr von einem Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter. red