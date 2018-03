Wie die Polizei in Blieskastel mitteilt, war der Wohnwagen auf dem Gelände des Gewerbeparks Mechel in Blieskastel-Blickweiler abgestellt. Nach Angaben der Polizei spielte sich die Tat in der Zeit zwischen Sonntag, 11. März und Freitag, 16. März ab.

Hinweise an die Polizei Blieskastel unter Tel. (0 68 42) 92 70