150 Faire Rosen für Frauenrechte wurden am Internationalen Frauentag 2019 in Blieskastel verteilt. Die Kommunale Frauenbeauftragte der Stadt Blieskastel, Sandy Will, beteiligte sich zum Internationalen Frauentag am 8. März an der Fairtrade-Rosenaktion Flower Power von Fairtrade Deutschland. Als Dankeschön wurden Frauen in Blieskastel mit Rosen aus fairem Handel beschenkt. „Initiiert wurde die Aktion von den Frauenbeauftragten, die sich parallel auch bei den Faitrade-Initiativen in den jeweiligen Kommunen und dem Kreis engagieren. Sie setzen nicht nur ein Zeichen für Frauenrechte hierzulande, sondern auch für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen für Frauen auf Blumenfarmen in Ostafrika und Lateinamerika“, wie Sandy Will in einer Presseerklärung weiter mitteilt. In Blieskastel habe die Kommunale Frauenbeauftragte beim Bürgerbüro der Stadt Blieskastel im Haus des Bürgers mit der Fairtrade-Rosenaktion über Frauenrechte, Gleichstellung und die Vorteile der Fairtrade-Standards informiert und Faire Rosen an die Frauen verschenkt. Alle Bürgerinnen, die am Internationalen Frauentag das Haus des Bürgers besuchten, wurden mit einer Rose beschenkt. Die Flower-Power-Aktion zum Internationalen Frauentag war eine Aktion des Frauenbüros Blieskastel und der Fairtrade Initiative Blieskastel (FIB), heißt es abschließend.

Weitere Informationen auch über noch kommende Aktionen bei Sandy Will, Kommunale Frauenbeauftragte, sandy.will@blieskastel.de oder unter Tel. (06842) 926-13 25.