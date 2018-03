später lesen Rockkonzert Rockige Ostern mit Purple Haze FOTO: Heiko Sonntag FOTO: Heiko Sonntag Teilen

Die Rockband Purple Haze lädt in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Blieskastel zum Osterrock-Festival in die Bliesgau-Festhalle nach Blieskastel. Am Ostersamstag, 31. März, ab 20 Uhr haben sich die sechs Rocker aus dem Saarpfalz-Kreis „Voltbeat“ als Headliner eingeladen. Als Gastmusiker erwarten „Purple Haze“ zudem einige ehemalige Bandmitglieder. Als „Anheizer“ werden „Ultrahocherhitzt“ zu hören sein. red