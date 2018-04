später lesen Mimbach Post mit Paketshop in Mimbach Teilen

Die Deutsche Post hat mit Luxy Dress, Breitfurter Straße 19a, in Mimbach einen neuen Paketshop eröffnet. Damit baut die Deutsche Post die Zahl ihrer Standorte für die Paketeinlieferung in der Region weiter aus. In dem neuen Paketshop können die Kunden ohne längere Wartezeiten bereits frankierte Pakete, Päckchen und Retouren einliefern sowie Brief-, Päckchen- und Paketmarken kaufen. Von red