Blieskastel Polizei sucht Zeugen nach Unfallfluchten

Am vergangenen Dienstag ereignete sich zwischen 11.15 und 12.15 Uhr auf dem Parkplatz an der Blieskasteler Florianstraße zwischen Bahnhofstraße und Rewe-Markt ein Verkehrsunfall. Ein silbergrauer Mercedes der A-Klasse wurde von einem anderen Fahrzeug an der hinteren Stoßstange beschädigt. Das Auto des Unfallverursachers, der einfach davon fuhr, dürfte blau sein. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich zwischen Dienstag, 16.45 Uhr, und Mittwoch, 11.50 Uhr. Demnach stand während dieser Zeit ein weißer Opel Astra in der Straße Am Hechlerberg in Bierbach sowie in Blieskastel auf dem Parkplatz an der Florianstraße zwischen Rewe-Markt und den Stadtwerken. An einer der beiden Stellen wurde das Auto beschädigt. Aufgrund der am Fahrzeug gesicherten Spuren ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug des Verursachers blau ist, so die Polizei. red