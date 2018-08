später lesen Zeugen gesucht Polizei sucht Reifenstecher FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

An einem roten Kia mit französischem Kennzeichen ist am Sonntag vor einer Woche, 12. August, in der Zeit von 12.30 Uhr bis 15 Uhr, ein Reifen platt gestochen worden. Das Fahrzeug parkte laut Polizei auf einem unbefestigten Parkplatz in der Saarpfalz-Straße in Blieskastel/Aßweiler in der Nähe des Kreisels. red