In der Ortsdurchfahrt von Aßweiler kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, wo eine Fußgängerin zur Seite springen musste, um nicht erfasst zu werden, so die Angaben eines Zeugen. Zuletzt wurde das Fahrzeug in Richtung Fechingen fahrend von dem Zeugen gesehen. Hinweise an die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer (0681) 9321-233.